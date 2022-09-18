مريم بندق

علمت " الأنباء" ان عضو مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي الذي يشغل عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ممثلاً عن القطاع الخاص قدم اعتذاراً لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس إدارة البنك .

هذا، وقالت مصادر مطلعة إنه ينتظر أن يبت مجلس الوزراء في عضوية 3 أعضاء حاليين الذين انتهى مرسوم تعيينهم وذلك من خلال التجديد لهم إضافة إلى تعيين عضو جديد أو تعيين 4 جدد من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية.