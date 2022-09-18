غادر وفد من نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي يترأسه مدير إدارة التسويق عبدالعزيز الإبراهيم، ومشرف إدارة العمليات والتمكين محمد الخراز، إلى الصومال، وذلك لتفقد إغاثات عاجلة للمتضررين من الجفاف والمجاعة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، والمساهمة في إنقاذ حياة أكثر من نصف سكانها المعرضين للخطر، ولمواصلة جهودها في التدخل الميداني الفوري لتخفيف معاناة المتضررين من وطأة الآثار الإنسانية الناجمة عن القحط والجفاف ومضاعفات كارثة المجاعة التي تهدد حياة الملايين.

وقال رئيس قطاع إدارة الموارد المالية والتنمية وليد البسام: إن موجة الجفاف التي اجتاحت معظم الأقاليم بالصومال نتيجة عدم هطل الأمطار الموسمية بشكل منتظم تسببت في ازدياد معاناة السكان ونزوح الآلاف من سكان المناطق والتجمعات البدوية إلى مخيمات النزوح في المدن الكبرى، وتضاؤل المراعي وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبيَّن البسام أن أكثر من 15 مليون شخص يعانون من الجوع المميت حتى الآن، ومن المتوقع وصول أعداد الأطفال إلى أكثر من 5 ملايين يعانون من المجاعة وسوء التغذية الحاد، ويشهد الجزء الشرقي من أفريقيا الآن إحدى أسوأ حالات الجفاف في التاريخ الحديث، ويتركز الضرر في الصومال وإثيوبيا وكينيا.

وأكد البسام أن الحاجة ماسة، وأهاب بالمحسنين وأهل الخير الى التبرع لدعم المتضررين من المجاعة والجفاف في الصومال والتخفيف من معاناة مختلف الشرائح المنكوبة، وتوفير احتياجاتهم الغذائية والمعيشية الملحة، من خلال قنوات التبرع عبر الموقع الإلكتروني https://www.namaakw.net/4hs6i أو زيارة أقرب فرع من فروع نماء الخيرية.