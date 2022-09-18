رفض قاضي محكمة لوس أنجلوس الادعاءات الأساسية بالاعتداء والتسبب المتعمد بإيذاء نفسي وجسدي ضد منتجي فيلم "Rust" في دعوى مدنية جراء حادث إطلاق النار في موقع تصوير فيلم "Rust"، مشيرًا إلى أن أليك بالدوين هو وحده المسؤول عن حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة مديرة تصوير الفيلم.

في جلسة مرافعة في محكمة لوس أنجلوس، دحضت هيئة المحكمة جميع الادعاءات الرئيسية ضد منتجي فيلم "Rust"، وقضت أنه لم يكن من الممكن بالنسبة لهم معرفة أن أليك بالدوين سيطلق النار من السلاح الذي قتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وذلك وفقًا لمرافعات سابقة في محكمة مدنية، استعان فيها المنتجون بأدلة من مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو، بأنهم لم يكونوا مسؤولين عن الإشراف على المجموعة وقاموا فقط بتمويل الفيلم.

بحسب تقرير مجلة هوليوود ريبورتر، زعمت المسؤولة عن سيناريو الفيلم في دعواها القضائية أن المنتجين ساعدوا أليك بالدوين وحرضوا من خلال تزويده بسلاح يحتوي على ذخيرة حية، أودت بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وساهمت أيضًا في بيئة عمل غير آمنة في المجموعة، لكن حكم القاضي مبدئيًا أن المدعية فشلت في إثبات -بموجب قانون ولاية نيو مكسيكو- فيما إذا كان المنتجون يعرفون أن أليك بالدوين سيطلق الرصاص من السلاح، مما يعني أنه لا يمكن أن يتحملوا المسؤولية المشتركة، وأن الحجج ذات صلة فقط بدعوى الإهمال.

تقرير موقع ديدلاين أفاد أن ادعاءات المدعي تشير إلى أن العكس هو الصحيح، بمعنى أن الشخص الوحيد الذي كان يعرف أنه سيطلق الرصاص من السلاح هو أليك بالدوين نفسه، وفقًا لما جاء في الحكم المبدئي، الذي تم الانتهاء منه وإقراره الآن، وعليه، لا يزال مدعى عليه في القضية التي ما زالت قيد التحقيق حتى الآن.

في حين أن مكتب الشرطة لم ينته بعد من التحقيق الكامل في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل المصورة وإصابة المخرج، تم رفع دعاوى قضائية من أطراف مختلفة ضد أليك بالدوين، منهم منتجي فيلم "Rust"، وأعضاء الطاقم الأساسي، وعائلة المصورة، لكن نفى أليك بالدوين منذ بداية الحادث أنه قام بالضغط على الزناد، ويسعى أيضًا إلى التخلص من الدعاوى المرفوعة ضده، وأفادت التقارير أنه من المقرر عقد جلسة مرافعة بشأن ذلك الجزء من الدعوى في 1 نوفمبر المقبل.

يُذكر أن تقرير الطب الشرعي لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن قضية إطلاق النار في موقع تصوير فيلم "Rust" أشار إلى أن السلاح المستخدم في الحادث لا يمكن إطلاق الرصاص منه دون الضغط على الزناد، وهو ما يتناقض مع ادعاءات أليك بالدوين السابقة، وذكر التقرير أن الرصاصة لا يمكن أن تخرج من السلاح بدون سحب الزناد، لافتًا إلى أن مثل هذه الاستجابة أمر طبيعي بالنسبة لهذا النوع من الأسلحة.