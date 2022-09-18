وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وكان في مقدمة استقبال سموه على أرض المطار ممثل الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية نائب القائم عن أعمال إيسيكس اللواء البحري روي كلير والممثل عن حكومة الملك تشارلز الثالث والممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية مايكل هولوي وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر العوضي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.