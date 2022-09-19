عند النظر إلى العناصر المعدنية، يبدو أن الليثيوم لا يتصدر المقدمة في ظل احتلال العناصر الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين مركز الصدارة، ولفترة طويلة، كانت قيمة الليثيوم ضئيلة، ولكن كل ذلك تغير بمجرد أن أدرك العالم أن البطاريات المُصنعة من الليثيوم يمكن أن تخزن الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة بكثافة عالية، وهو ما يغير قواعد اللعبة في ظل الدعوة إلى التحول من الموارد غير المتجددة للطاقة إلى الموارد المتجددة.

أدى هذا إلى زيادة أهمية الليثيوم، حيث إنه الجزء الأكثر أهمية في البطاريات القائمة على الليثيوم، وفي المستقبل القريب، يمكن أن يساعد هذا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري كمصدر أساسي للوقود.

قد تعتقد أن هذه مبالغة ولكن 79% من النفط الخام يُستخدم لتزويد السفن والطائرات والسيارات بالطاقة، لدينا بالفعل التكنولوجيا والقدرة على استبدال 50% من هذا الاستهلاك من خلال المركبات التي تعمل بالبطاريات.

لقد باتت السيارات الكهربائية حقيقة أرض الواقع، وبعد أن كانت تعامل كمشروع جانبي لمعظم شركات السيارات، أصبحت الأولوية الرئيسية لدى معظم الشركات، فيما يعد أكبر تحول في النقل منذ أكثر من قرن.

وفي عام 2016، أعلنت شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بحجم مبيعات يقدر بأكثر من 10.8 مليون سيارة كل عام، عن خطة إستراتيجية لعام 2025، والتي تعبر عن طموحها في إطلاق 30 نموذجاً يعمل بواسطة بطارية الليثيوم فقط، بينما تتوقع أيضاً أن ربع إجمالي السيارات المباعة بحلول عام 2025 ستكون كهربائية بالكامل.

ونما الطلب على الليثيوم أكثر من 30 مرة بين عامي 2000 و2015، بينما يُتوقع أن يزداد 10 مرات أخرى بين عامي 2015 و2025، على الرغم من الجائحة، لا تزال العديد من الشركات تستثمر بكثافة في بطاريات الليثيوم.

ويعد التحول إلى استخدام الليثيوم خطوة مهمة لضمان عالم أفضل للأجيال القادمة في ظل ما نراه من الآثار الخطيرة لتغير المناخ، ورغم الترويج لليثيوم باعتباره عنصرًا مهمًا في مكافحة تغير المناخ، فإن هذا ليس صحيحاً تماماً بالضرورة، إن تعدين الليثيوم له تأثير بيئي سلبي في بحيرات المياه المالحة الضحلة في جبال الأنديز التشيلية.

وتمتع كبار منتجي الليثيوم في العالم بزيادة كبيرة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار كربونات الليثيوم بنسبة 58% إلى متوسط 11 ألف دولار للطن، وفقًا للمراجعة الإحصائية لشركة "بي بي" "BP" للطاقة العالمية.

علاوة على ذلك، زاد إنتاج الليثيوم أيضاً بشكل كبير في عام 2021، بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، وارتفع سعره في عام 2022 أكثر من ذلك، بمعدل زيادة 400% في الأشهر الخمسة الأولى فقط، ليصل سعره إلى 54 ألف دولار للطن، وهو مستوى قياسي.

إذاً، من هم بالضبط أكبر منتجي الليثيوم في العالم؟

8- شركة "بيدمونت الليثيوم"Piedmont Lithium

- "بيدمونت الليثيوم" هي شركة أمريكية لتعدين الليثيوم، وتروج الشركة لنفسها باعتبارها واحدة من أقل منتجي هيدروكسيد الليثيوم تكلفة في العالم.

- كما أنها تمتلك إستراتيجية تهدف إلى أن تصبح المورد الرئيسي لصناعة السيارات الكهربائية سريعة النمو في الولايات المتحدة.

7- شركة "سافانا ريسورسز"Savannah Resources

- "سافانا ريسورسز" هي شركة تطوير الليثيوم الرائدة في أوروبا، وتهدف إلى المساعدة في تسهيل الانتقال إلى بطاريات الليثيوم في أوروبا.

- إن الشركة مهيأة جيداً لإحداث تأثير كبير، نظراً إلى حقيقة أن احتياجات الليثيوم في أوروبا ستكون أكبر 18 مرة في عام 2030 مقارنة بعام 2020، وستكون أكثر من 60 مرة في عام 2050.

6- شركة "باكانورا ليثيوم"Baconara Lithium

- تركز شركة "باكانورا ليثيوم" على إنشاء مشروع في ولاية سونورا بالمكسيك لإنتاج بطارية الليثيوم بسعة 35000 طن سنويًا.

- كما تركز الشركة على مساعدة العالم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وسيلعب مشروع "سونورا لإنتاج الليثيوم" دوراً رئيسياً في تحقيق طموحات الشركة.

5- شركة "أولكم" Allkem

- من المنطقي أن تكون شركة أسترالية من بين أكبر منتجي الليثيوم في العالم، مع الأخذ في الاعتبار أن أستراليا لديها رواسب كبيرة من الليثيوم.

- أعيد تسمية شركة "أولكم" في نوفمبر 2021، إذ كانت تُعرف سابقاً باسم "أوروكوبر المحدودة" "Orocobre Limited"، كما أنها استحوذت على شركة "جلاكسي ريسورسز المحدودة" "Galaxy Resources Limited" في عام 2021.

4- شركة "بيلبارا مينيرالز" Pilbara Minerals

- تعد شركة "بيلبارا مينيرالز" واحدة من أكبر شركات الليثيوم في أستراليا، وهي أيضاً من بين أكبر منتجي الليثيوم في العالم.

- يعد مشروع "بيلانجورا" "Pilangoora" التابع للشركة أحد أكبر مناجم الليثيوم الصلبة في العالم. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 176 مليون دولار في عام 2021، مسجلةً خسائر قدرها 51 مليون دولار.

3- شركة "ليثيوم أميركاز" Lithium Americas Corp

- تعمل شركة "ليثيوم أميركاز" في الأرجنتين والولايات المتحدة، وقد تمكنت من جمع أكثر من مليار دولار في صورة قروض وأسهم.

- وتمتلك الشركة مشروعين رئيسيين في الأرجنتين، وهما "كوشاري أولاروز" "Cauchari-Olaroz"، و"باستوس جرانديز" "Pastos Grandes"، فضلاً عن امتلاكها مشروع "ثاكر باس" "Thacker Pass" في ولاية نيفادا الأمريكية.

2- شركة "ليفينت" Livent Corporation

- تركز شركة "ليفينت" على توظيف تقنية الليثيوم للقيادة العالم صوب واقع أكثر استدامة وصحة.

- وقد وسجلت الشركة إيرادات تزيد على 420 مليون دولار في عام 2021.

1- مجموعة "ساتشوان يوهان للصناعات" Sichuan Yahua Industrial Group

- تشارك شركة "ساتشوان يوهان للصناعات" بشكل أساسي في تصنيع المتفجرات، كما أنها تركز على تصنيع وبيع الليثيوم، حيث تعتبر واحدة من موردي الليثيوم الرائدين في الصين.

- ويبلغ حجم إنتاج الشركة في مصفاتها لتكرير هيدروكسيد الليثيوم نحو 12 ألف طن سنوياً، فضلاً عن إنتاج عن حوالي 6 آلاف طن سنوياً في معمل تكرير كربونات الليثيوم.

- كما حصلت الشركة على حقوق استكشاف أحد أكبر محاجر الليثيوم في آسيا والتي يمكن يبلغ حجم إنتاجها منه عنها 180 ألف طن من مركزات الليثيوم كل عام.