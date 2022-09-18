أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني الـ92 تحت شعار "هي لنا دار"، الذي ستستمر فعالياته تسعة أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 من الشهر الجاري.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد ، تتهيأ مناطق المملكة للاحتفالات الوطنية الكبرى في مقدمتها العروض الجوية والبحرية التي ستنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق في واحد من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، تحت شعار "تحية وطن" لترسم في سماء المملكة.

وتنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى 10 أيام عروضًا جوية بطائرات "تايفون"، و "ف - 15 إس"، و "تورنيدو"، و "ف - 15 سي" في 14 مدينة.

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية، بمسيرة وطنية تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّاله، إضافة إلى استعراض بحري بالقطع البحرية الحديثة، إضافة إلى استعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، استعراض جوي بالطائرات العامودية.

وتشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني بمشاركة نوعية تصنع تجربة ثرية للزوار تحت عنوان (فعاليات عز الوطن)، ستضم مسرحًا افتراضياً للعمليات بمشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية، وعروضًا موسيقية حية تقدمها الفرقة الموسيقية العسكرية للوزارة، إضافة إلى أجنحة ترفيهية متنوعة لكافة الفئات العمرية، تمزج بين المتعة والفائدة.

وتشهد العاصمة الرياض ومدينة جدة حدثاً مميزاً، يتمثل في انطلاق مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي بجولة بالطرق الرئيسة، لتشكل موكباً وطنياً مهيباً يشارك المواطنين فرحهم، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية بالسلام الملكي السعودي والسيارات الكلاسيكية برئاسة الحرس الملكي.

ويقدم سيرك "دو سوليه" عرضًا مميزًا في واحد من أضخم عروضه العالمية المنفردة والمصممة خصيصاً لليوم الوطني السعودي الـ92، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، تحت عنوان: "ثروة وطن"، على مدى أربعة أيام متتالية، في الفترة من 21 إلى 24 من الشهر الجاري .

وتحتضن 13 منطقة من مناطق المملكة مهرجانات تحتفي بتاريخ المملكة وتراثها الوطني الأصيل؛ سيتم إطلاقها في الحدائق والمتنزهات العامة، وتضم عشرات الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية والعروض التراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى عروض الألعاب النارية الضخمة التي ستزيّن سماء 18 مدينة في مختلف المناطق.

وتضم المهرجانات منصات تفاعلية للعروض مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.

وتحتضن مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة "الأوبريت الوطني" الذي سيروي تاريخ البلاد عبر العصور بمؤثرات وتقنيات مبهرة من خلال لوحات فنية فلكلورية مبتكرة، إضافةً إلى إطلاق معرض تاريخي مصاحب للأوبريت يبرز تاريخ السعودية.

وتشهد عدد من مدن المملكة مجموعة من الحفلات الفنية للاحتفاء باليوم الوطني في الرياض وأبها والقصيم وجدة والأحساء؛ يحييها نجوم الطرب السعودي والخليجي والعربي، إذ سيشدو فيها الفنانون محمد عبده وعبادي الجوهر ورابح صقر وماجد المهندس وأحلام وأنغام وأحمد سعد.