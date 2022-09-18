قالت الشركة المطورة لسلسلة ألعاب الفيديو العالمية مفتوحة المصدر "أساسنز كريد" إنها تستعد لإصدار نسخة جديدة من اللعبة خلال 2023، وستدور أحداثها في بغداد في القرن التاسع الميلادي.

وقالت شركة يوبيسوفت إن الإصدار الجديد من اللعبة يحمل اسم "أساسنز كريد ميراج" كما سيعود الإصدار الجديد

إلى جذور هذه اللعبة من تركيز أقوى على أعمال الاغتيال والتسلل والخداع.

وبعد الإصدارات السابقة التي دارت حول مغامرات الفايكنج في إنجلترا والمحاربين في اليونان القديم عاد مصممو اللعبة إلى بغداد في العصر الذهبي للدولة الإسلامية.

ويظهر الإعلان الترويجي للإصدار الجديد الذي سجل نحو مليوني مشاهدة في موقع يوتيوب، شخصية البطل الذي يحارب بالسيف في شوارع بغداد ومعه نسره الوفي.

وتقول الشركة إن "بغداد في القرن التاسع الميلادي كانت في ذروة ازدهارها وتقود العالم في العلوم والفنون والابتكار والتجارة". ويمكن للاعبين في هذه اللعبة الوصول إلى "العمود" وهو المقر الحصين للمخفيين، والذي مازال تحت الانشاء في لعبة "ميراج".

ومن المقرر طرح اللعبة "اساسنز كريد ميراج" خلال العام المقبل لأجهزة الألعاب إكس بوكس وبلاي ستيشن وأجهزة الكمبيوتر الشخصي ويبدأ سعر اللعبة من 99ر49 دولار بحسب النسخة.

كما أعلنت يوبيسوفت أخبارا جديدة للجمهور منها إطلاق لعبة للأجهزة المحمولة فقط باسم "كود نيم جيد" وتدور أحداثها في الصين القديمة. في الوقت نفسه فإن اللعبة الرئيسية القادمة بعد "ميراج" وهي "كودنيم ريد" ستدور أحداثها في اليابان.