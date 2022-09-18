تعاقدت الفنانة روبي، على بطولة مسلسل "حضرة العمدة"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢٣.

وقال المنتج محمد محمود عبدالعزيز - عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك -: "يا مسهل يا كريم يارب، النجمة والصديقة روبي توقع بطولة مسلسل /حضرة العمدة/ لرمضان ٢٠٢٣، للكاتب الكبير إبراهيم عيسى"، مشيرا إلى أن المسلسل من إنتاج مجموعة "فنون مصر" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يتناول المسلسل قضية المرأة في المجتمع، من خلال تولي سيدة شابة تجسد دورها الفنانة روبي منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع.

يذكر أن آخر أعمال المؤلف إبراهيم عيسى، مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، وإخراج محمد العدل