أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص المعني بالتعليم العالمي غوردون براون مرفق التمويل الدولي المعني بالتعليم بمليارات الدولارات.

ومع توقع تنفيذ المشاريع الأولى في عام 2023، سيدعم المرفق استثمارات التعليم وتنمية المهارات في الدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا. وبتمويل أولي قدره ملياري دولار أمريكي، من المتوقع أن ينمو إلى مرفق قيمته 10 مليارات دولار بحلول 2030.

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي مشترك مع براون، إنه منذ بدء جائحة كوفيد-19، خفضت ثلثا الدول ميزانياتها التعليمية، لكن التعليم يمثل حجر أساس لبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة ومستقرة، مضيفا أن "تقليص الاستثمار يضمن فعليا حدوث أزمات أكثر خطورة في المستقبل. نحن بحاجة إلى الحصول على أموال أكثر، وليس أقل، لدعم أنظمة التعليم".

وأفاد غوتيريش أن الدول الغنية يمكنها زيادة التمويل من المصادر المحلية، لكن العديد من الدول النامية تتضرر من أزمة تكلفة المعيشة، وبحاجة ماسة إلى دعم التعليم، مبينا أن هذا هو بالضبط دور مرفق التمويل الدولي المعني بالتعليم.

وأشار إلى أن هذا المرفق يهدف إلى توفير تمويل للدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا - والتي تعد موطنا لنصف أطفال وشباب العالم - ولغالبية الأطفال النازحين واللاجئين في العالم.

وذكر غوتيريش أن مرفق التمويل الدولي المعني بالتعليم ليس صندوقا جديدا، بل هو آلية لزيادة الموارد المتاحة للمصارف المتعددة الأطراف لتوفير تمويل تعليمي منخفض التكلفة. وسيكمل المرفق ويعمل جنبا إلى جنب مع الأدوات الحالية التي تقدم المنح والمساعدات الأخرى، وحث جميع الجهات المانحة الدولية والمنظمات الخيرية على دعم المرفق.