وجهت اتهامات لماتياس شقيق نجم كرة القدم الفرنسي بول بوجبا، مع احتجازه بسبب تورطه في ابتزاز مزعوم لشقيقه، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وبدأ التحقيق الشهر الماضي بشأن إدعاءات تعرض بوجبا لمؤامرة ابتزاز منقبل شقيقه وبعض أصدقاء طفولته، ومطالبته بدفع إجمالي 13 مليون يورو.

وكان ماتياس الذي أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء مسيرته مع بيلفورت المنافس بدوري الدرجة الرابعة الفرنسي في نيسان/أبريل الماضي، هدد بالكشف عن معلومات ستحدث ضجة، خلال تسجيل فيديو نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ونفى ماتياس 32/ عاما/ مشاركته في محاولات ابتزاز لشقيقه.

ولكن اتضح أن ماتياس وأربعة أخرين وجهت لهم اتهامات مع استمرارهم في الحجز، انتظارا لقرار القاضي بشأن إمكانية الإفراج عنهم بكفالة.

وأكد محامي ماتياس لقناة "بي اف ام" التليفزيونية الفرنسية أن موكله يعتزم الطعن على قرار حبسه واتهامه.