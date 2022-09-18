خلال قضاء عطلته بمنتجع جزيرة سيلت الألماني الفاخر، عرض رئيس البرلمان الألماني السابق فولفجانج شويبله على مجموعة من المتمردين يطلق عليهم اسم "باناك" المساعدة في العثور على وظائف بعد أن وفدوا بأعداد كبيرة للتخييم في المنتجع.

وقال شويبله في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية إن رجلا منهم يخيم أمام دار البلدية في فيسترلاند كان قد كتب إليه في ذلك الوقت، وأضاف: "لقد أرادوا معرفة ما إذا كنت على استعداد لإجراء محادثة معهم".

وذكر شويبله، الذي سيبلغ عامه الثمانين غدا، إنه اتصل بالرجل لترتيب لقاء، وقال: "لم يكن يتوقع ذلك".

وعن تفاصيل اللقاء، قال شويبله المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه أيضا المستشارة السابقة أنجيلا ميركل: "لقد وضعوا لي طاولة وعليها قهوة وحليب وماء وعصير تفاح. ثم تبادلنا مناقشات جدلية لمدة ساعة ونصف".

وذكر وزير المالية الأسبق أن النقطة الرئيسية للنقاش هي أن جزيرة سيلت لا تخص الأغنياء وحدهم، وقال: "لم يرغبوا في دفع ضريبة الزائر، ولم أتفق معهم في ذلك".

وأضاف شويبله: "أخبرتهم أنه إذا كانت لديهم مشكلات مالية، فربما يمكنني ترتيب عمل مؤقت لهم"، موضحا في المقابل أنهم لم يتلقوا العرض بحماس.

وتعتبر سيلت ملعبا للأثرياء. ومع إتاحة الحكومة لتذكرة النقل العام الشهرية المخفضة بشكل كبير خلال فصل الصيف، والتي أتاحت للأفراد السفر إلى أي مكان في وسائل النقل العام باستثناء القطارات السريعة مقابل 9 يورو فقط، انطلق العشرات من "البانك" إلى الجزيرة الواقعة في بحر الشمال بالقطار ومكثوا هناك لأسابيع.