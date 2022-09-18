احتفظت الهولندية إيلين فان دايك بلقب سباق ضد الساعة للسيدات في بطولة العالم للدراجات على الطريق المقامة في ولونجونج الأسترالية اليوم الأحد بعد تفوقها على الأسترالية جريس براون.

وسجلت المتسابقة الهولندية زمنا بلغ 44 دقيقة و28.60 ثانية خلال السباق الذي تبلغ مسافته 34.2 كيلومتر عبر شوارع المدينة الساحلية الواقعة إلى الجنوب من سيدني لتفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة.

واحتلت براون المركز الثاني بفارق 12.73 ثانية عن صاحبة المركز الأول إذ وصلت خط النهاية بعد 44 دقيقة و41.33 ثانية لتحرز أول ميدالية لها في بطولة العالم في حين احتلت السويسرية مارلين رويسر المركز الثالث وحصلت على البرونزية الثالثة على التوالي في البطولة.

وحصلت الإيطالية فيتوريا جواتسيني على المركز الرابع بعد أن سجلت 45 دقيقة و20.71 ثانية لتحصل على اللقب الأول في فئة السيدات تحت 23 عاما.