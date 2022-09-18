انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة اليوم /الأحد/، برئاسة رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تحت شعار "الأخضر حياة"، والذي ينظمه اتحاد الإعلاميات العرب، حيث يقام في إطار التحضيرات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (Cop27) المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

ويناقش المؤتمر عدة محاور هي "التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ"، و"أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية"، و"دور الإعلام والمؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية"، وختاما عرض التوصيات التي خرجت بها المحاور الثلاثة التي تم مناقشتها خلال المؤتمر.