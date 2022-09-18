بعد ما يقرب من 50 عاماً من مواجهة صيحات استهجان على مسرح الأوسكار لرفضها تسلم جائزة نيابة عن مارلون براندو احتجاجاً على معاملة هوليوود للأميركيين الأصليين، تم تكريم ساشين ليتلفيذر السبت من أكاديمية فنون السينما وعلومها.

وخلال حفل مؤثر في لوس أنجليس تخللته رقصات وأغان من تراث الأميركيين الأصليين، قدمت الأكاديمية اعتذاراً علنياً لساشين ليتلفيذر، التي كانت موضع تقدير لدى النشطاء لكنها تعرضت للنبذ من المحترفين في قطاع السينما.

وكانت ليتلفيذر المنتمية إلى شعبَي أباتشي وياكي، قوبلت بالسخرية خلال احتفال توزيع جوائز الأوسكار عام 1973 عندما شرحت سبب امتناع مارلون براندو، الذي لم يحضر الاحتفال شخصياً، عن قبول تسلّم أوسكار أفضل ممثل عن فيلم "ذي غادفاذر" (العرّاب) بسبب "طريقة تعامل قطاع السينما مع الأميركيين الأصليين".

وقالت الممثلة أمام جمهور كبير في متحف الأوسكار السبت إنها "صعدت حينها إلى المسرح معتزّة بانتمائها، "بكرامة وشجاعة" و"تواضع".

وأوضحت "كنت أعلم أن عليّ قول الحقيقة. بعض الناس يمكن أن يتقبلوها، وآخرون لن يستطيعوا ذلك".

واعتلى رئيس الأكاديمية السابق ديفيد روبين، الذي اعتذر لها في حزيران/يونيو، المسرح مشيراً إلى "العبء العاطفي" الذي تتحمله الناشطة الأميركية و"تكلفة ذلك على (حياتها) المهنية".

وقال "لفترة طويلة، لم يتم الاعتراف بالشجاعة التي أظهرتِها. لهذا، نقدم لك أعمق اعتذارنا وإعجابنا الصادق".

ويأتي الاعتذار في وقت يتخبط قطاع السينما في ما يصفه كثر بثقافة التمييز على أساس الجنس والعنصرية والإفلات من العقاب.