يعقد المخرج أحمد فوزى صالح، جلسات عمل حاليا لمسلسله الجديد"بطن الحوت" لمعاينة أماكن التصوير واختيار النجوم المشاركين وتحديد موعد بدء التصوير .

ومن المقرر عرض المسلسل في سباق دراما رمضان المقبل، ويتكون من 15 حلقة، حيث تدور احداثه فى اطار اجتماعي اكشن؛ لمناقشة قضية اجتماعية ظهرت على المجتمع المصري خلال الفترة الحالية .

المسلسل بطولة محمد فراج ، عبد العزيز مخيون ، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد وجاري اختيار النجوم المشاركين، تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح .

وكانت أخر أعمال أحمد فوزى صالح مسلسل "الحرامي" بطولة الفنان أحمد اش، وعرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، رانيا يوسف، محمد جمعة، كارولين عزمي