أكد اتحاد الجمباز المصري رفع حالة الاستعداد القصوى للاستضافة والمشاركة في عدد من الفاعليات والمنافسات القارية والدولية خلال شهر أيلول / سبتمبر الجاري، حيث يأتي على رأسها استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للجمباز يوم 26 من الشهر ذاته بمشاركة 30 رئيس اتحاد للجمباز من القارة السمراء لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص رياضة الجمباز داخل القارة الأفريقية .

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الجمباز المصري أنه من المنتظر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري فاعليات افتتاح الكونجرس الأفريقي لاتحاد الجمباز .

وقال:" يسعي إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز إلي نقل مقر الاتحاد الأفريقي للجمباز إلي مصر بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة".

وعلي صعيد آخر يشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في بطولة كأس العالم للتحدي التابعة للاتحاد الدولي للجمباز والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 22 إلى 26 من الشهر الجاري.

كما تستعد مصر لاستضافة البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك علي صالة 2 بستاد القاهرة الدولي. التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز في الفترة من 23 الي 24 من الشهر الجاري .

يشارك في البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك ثمان دول وهي: الجزائر و بنين والكاميرون والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية والمغرب وسيراليون ومصر (البلد المضيف)، بمشاركة 70 لاعب ولاعبة.