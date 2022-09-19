ليلى الشافعي



عقدت الأمانة العامة للأوقاف يوم الخميس 15 الجاري اجتماعها التمهيدي الأول لمنسقي الجهات المشاركة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الخامسة والعشرين بحضور ممثلين لأكثر من 40 جهة مشاركة بحافظيها وحافظاتها في المسابقة لهذا العام.



وترأس الاجتماع المنسق العام للمسابقة مآرب اليعقوب، بحضور ممثلين من اللجنة التحضيرية واللجنة الدائمة للمسابقة، وقد استعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية المحددة لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الخامسة والعشرين التي تقام عادة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والمزمع إقامة تصفياتها النهائية هذا العام في المسجد الكبير في أوائل شهر نوفمبر المقبل.



وأكدت اليعقوب خلال الاجتماع على أهداف المسابقة وشروطها وضوابطها وفئاتها والشرائح الجديدة المستهدفة لهذا العام، واستعرضت مع المنسقين استكمال التجهيزات الفنية والتقنية والإعلامية للمسابقة، وسبل مراجعة وتحديث النظم الآلية الجديدة للمسابقة التي تتحكم في كافة مراحلها بداية من عملية تسجيل المتسابقين على النظام الآلي بالتنسيق مع الجهات المشاركة ثم التحكيم وصولا إلى إعلان النتائج الدقيقة بإشراف سماحة الشيوخ الكرام أعضاء اللجنة الدائمة للمسابقة.



وفي الختام، تقدمت اليعقوب بالشكر والتقدير للحضور لمنسقي الجهات المشاركة وأعضاء اللجان المشرفة على المسابقة، داعية المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع في هذه النسخة من المسابقة، مؤكدة حرص الأمانة العامة للأوقاف الدائم على بذل كل الجهود اللازمة لخدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته كعادتها منذ إنشائها.