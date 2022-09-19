انطلقت أمس أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48 بحضور وفد الكويت برئاسة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك العازمي وعضوية مدير ادارة العلاقات الدولية جابر العلي، كما ضم الوفد ممثلين عن جانب أصحاب الأعمال كلا من رباح الرباح وحمد العمر، وممثلين عن الجانب العمالي أحمد العنزي وناصر العازمي.



وقال د.مبارك العازمي أن جدول أعمال الدورة يزخر بالعديد من البنود أهمها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، المسائل المالية والخطة والموازنة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها وتكريم رواد العمل العرب.



وذكر العازمي أن وفد الكويت شارك في اعمال الاجتماع التنسيقي 58 للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 17 سبتمبر 2022 على هامش أعمال المؤتمر، حيث تم خلال الاجتماع تنسيق المواقف الخليجية تجاه المواضيع المطروحة على المؤتمر كما تم تسمية مرشحي دول المجلس في عضوية اللجان الدستورية والفنية المنبثقة عن المؤتمر.