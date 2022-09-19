تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت وجمعية المعلمين الكويتية، التقت مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر فاطمة بهمن مع جمعية المعلمين ممثلة بمدير إدارة التطوير والتدريب هبة السعد لاستعراض وتجديد بروتوكول التعاون (أكاديمية إعداد القادة) بين الطرفين، وذلك بحضور القائم بأعمال مراقب التعليم المستمر والتدريب منيرة الباز ورئيس قسم البرامج التدريبية نايفة الشمري.



وأشادت مديرة إدارة التطوير والتدريب بجمعية المعلمين هبة السعد بدور المركز الرائد وسعيه الدائم إلى تطوير العملية التعليمية والتربوية.



واستكمالا للدور التكاملي للمركز في تقديم البرنامج التدريبي السنوي الخامس عشر ضمن بروتوكول التعاون التدريبي بين مركز خدمة المجتمع جامعة الكويت والجمعية الكويتية للمعلمين فإن أكاديمية إعداد القادة برنامج يعد من خلالها جيل قائد مؤهلا لتولي زمام القيادة الميدان التربوي والتي تقدم من خلالها مجموعة متميزة من الدورات والورش العملية التدريبية لتأهيل المعلمين للقيادة.