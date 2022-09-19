شارك بنك بوبيان في منتدى خريجي كلية هارفارد للأعمال الذي عقد تحت عنوان «التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج» في متحف المستقبل بدبي بمشاركة متحدثين من كبرى الشركات والمؤسسات، وبحضور تجاوز 400 مسؤول وممثل لعدد كبير من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في منطقة الخليج.



ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري ليكون ضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين في المنتدى مستعرضا التحولات والتطورات التي شهدها البنك وتميزه الرقمي في السنوات الأخيرة، هذا إلى جانب مداخلاته في الموضوعات التي تم استعراضها في المؤتمر والتي تتعلق بمستقبل دول المنطقة.



وجاء اختيار بوبيان باعتباره تجربة ومثالا حيا للنجاح في التحول الرقمي والوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات الرقمية وإحداث التغيير في حياة العملاء من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها.



ويعتبر المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم واحدا من أهم المؤتمرات التي تستضيفها دبي بسبب ارتفاع مستوى المتحدثين والحضور الكبير الذي يشهده.



واستعرض المنتدى الذي حضره نخبة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين بتخطيط ورسم عملية التطور المتواصلة في ست مبادرات هي الحوكمة والرعاية الصحية ودعم المواهب الوطنية والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والاستدامة لتقديم مخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمتابعتها خلال العام المقبل.



ونظرا لكون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكثر المناطق تأثرا في العالم بسبب التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية الأخيرة، فإنها تقوم بإعادة ترسيخ مكانتها على عدة جبهات، أهمها تنمية المواهب الوطنية والحوكمة.



وتناول التويجري في الجلسة الحوارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي العديد من الموضوعات التي تتعلق بالتطورات التي شهدها البنك في السنوات الأخيرة خاصة تلك التي ترتبط ارتباطا كبيرا بالخدمات المصرفية والتحديات التي واجهها البنك وكيفية التغلب عليها.



كما تناول التويجري الإبداع والابتكار كجزء من شخصية البنك والمبادرات التي قام بها البنك من أجل تسهيل حياة العملاء ومنحهم تجارب مصرفية رقمية مميزة بأعلى مستويات الأمان.



واستعرض العديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج بوبيان لتسريع الأعمال Boubyan Accelerator، الذي أطلقه البنك مؤخرا بالتعاون مع Fintech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي، حيث تم اختيار 10 من المشاريع والشركات الناشئة من أصل 250 مبادرا تقدموا للانضمام الى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال منذ الإعلان عن انطلاقه لأول مرة بالكويت.



ويرسخ البرنامج استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.



كما تحدث عن تجربة البنك في انشاء Nomo Bank البنك الرقمي الذي تم إنشاؤه في لندن لخدمة العملاء من منطقة الخليج والشرق الأوسط وكيف ان البنك انطلاقا من إحدى أهم القيم لديه وهي الإبداع والابتكار قد توصل إلى حل لمشكلة تواجه العملاء من المنطقة وهي إمكانية الحصول على حساب بنكي في بريطانيا والخدمات المصرفية مثل التمويل العقاري والاستثمار وأن يكون ذلك من خلال بنك لندن والشرق الأوسط التابع للمجموعة والخاضع لرقابة الجهات الرقابية البريطانية، بالاضافة إلى كونه بنكا يطبق أحكام الشريعة الاسلامية وهي كلها عوامل مهمة لعملاء المنطقة استطاع البنك جمعها لتقديم حلول مبتكرة.



كما استعرض التويجري خلال مشاركته دور بنك بوبيان كأحد البنوك الكويتية في دعم خطط وتحركات بنك الكويت المركزي لوضع الأسس والأطر المنظمة للتحولات المصرفية الحديثة خاصة تلك التي تتعلق بنظم المدفوعات الجديدة.



يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت دعوات عديدة لبنك بوبيان خارج الكويت لاستعراض تجربته المميزة في التحول الرقمي إلى جانب حصول البنك على العديد من الجوائز التي تتعلق بذلك.



وكان آخر هذه الدعوات دعوة جامعة ستانفورد العريقة Stanford Graduate School Of Business لنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد ليحاضر امام طلبة ماجستير إدارة الاعمال ليكون بذلك أحد أبرز القياديين الذين حلوا ضيوفا في السابق على الجامعة من رؤساء تنفيذيين لشركات كبيرة من بينها Ford، Johnson&Johnson، Lyft ، AT&T.



هذا، إلى جانب ما حصده البنك خلال العام من كم كبير من الجوائز العالمية من جلوبل فاينانس ويورومني وميد ليؤكد قيادته للمشهد المصرفي على مستوى الكويت وتفوقه رقميا.



تجربة مصرفية مميزة وفريدة



في ديسمبر الماضي وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لإطلاق برنامج (مسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة أشكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت.



كما يمثل Nomo Bank تجربة مميزة لبنك بوبيان، حيث تتيح تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكل أساسي للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم.



التفوق بالخدمات الرقمية



مؤخرا قام بوبيان بإعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة أصلا أو لم تكن بالحجم الذي هي عليه الآن، وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الابتكار والإبداع INNOVATION CENTER.



يؤكد التويجري بالقول: «رحلتنا دوما مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية».