في إطار استعداداتها لموسم السفر الشتوي، وضمن مساعيها الدؤوبة لتقديم خيارات متنوعة لعملائها الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق 8 وجهات جديدة والتي تتضمن جزر المالديف، كوالالمبور، المدينة المنورة، الطائف، حيدر آباد، كاتماندو، كما أن الشركة مستمرة في تشغيل وجهتي مدريد وإزمير على مدار العام وبشكل دائم، واللتين سبق إطلاقها، نظرا للطلب المتزايد على الوجهتين ولأهميتهما لدى عملائنا الكرام.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: تماشيا مع خطتها لتوسيع شبكة خطوطها، ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق 8 وجهات جديدة للجدول الشتوي، حيث إن الطائر الأزرق يسعى بشكل دؤوب لتلبية احتياجات عملاء الشركة الكرام من خلال تشغيل وجهات متنوعة ومختلفة، حيث أطلقت الخطوط الجوية الكويتية خلال موسم الصيف الحالي 17 وجهة جديدة تربط الكويت بالعالم وذلك سعيا منها لتلبية الطلب المتنامي على أسواق قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لذلك تولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماما بالغا في راحة العميل العزيز وخدمته على أكمل وجه وإتاحة الفرصة له بالسفر عبر طائرات الخطوط الجوية الكويتية على وجهته المفضلة.



من جانبها، قالت مدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات شروق العوضي: إن اختيار الخطوط الجوية الكويتية لهذه الوجهات جاء بعد دراسات متأنية وحصيفة لمدى جدواها، حيث يأتي ذلك من منطلق نجاح تشغيل وجهات الموسم الصيفي الحالي والتي شهدت اقبالا كبيرا من قبل مسافرينا الأعزاء وحققت الأهداف المنشودة من الخطط التي وضعتها الشركة.