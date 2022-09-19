أكدت جيب الشرق الأوسط التزامها وتقديرها لمجتمع العلامة التجارية في المنطقة من خلال إتاحة الفرصة لـ 11 شخصا من مالكي سياراتها ليعش تجربة حصرية مع فريق نادي يوفنتوس لكرة القدم في إيطاليا.

ووقع الاختيار على فائزين من دبي، وأبوظبي، والكويت، وعمان، ومصر، وذلك بعد مشاركتهم في حملة انطلقت في وقت سابق من هذا العام تحت مظلة الشراكة بين جيب ونادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، والتي تهدف إلى تقديم مغامرات وتجارب استثنائية لا تنسى لمالكي سيارات العلامة التجارية.



وفي إطار الحملة، كانت فرصة المشاركة في السحب للفوز بهذه الرحلة المميزة إلى إيطاليا وحضور مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا في الملعب، متاحة لكل من اشترى سيارة جلاديتور أو رانجلر أو جراند شيروكي خلال النصف الأول من عام 2022.



وخلال رحلتهم إلى إيطاليا، حظي الفائزون بفرصة المشاركة بجولة سياحية خاصة في مدينة تورينو، والاستمتاع بزيارة أليانز أرينا ومتحف يوفنتوس، بالإضافة إلى جولة خاصة خلف الكواليس، ومشاهدة أفراد الفريق في جلسات التمارين قبل حضور مباراتهم ضد نادي ساليرنيتانا من جناح كبار الشخصيات.

كما تمت دعوة الفائزين للقاء نجم كرة القدم الشهير فيديريكو كييزا، وهو الجناح الإيطالي الشاب لنادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لكرة القدم.



وتعليقا على هذه الشراكة، قالت كريستينا جويدا لا ليكاتا، رئيسة قسم التسويق لعلامة «جيب» التجارية: نفخر في جيب الشرق الأوسط بتقديم تجارب حصرية ومميزة لكافة عملائنا.

وانطلاقا من شراكتنا مع نادي يوفنتوس الإيطالي الأسطوري لكرة القدم، أردنا أن نقدم فرصة فريدة لمالكي سيارات جيب في الشرق الأوسط نظرا لشعبية كرة القدم الكبيرة في المنطقة.

وكانت فرصة المشاركة للفوز بهذه المغامرة متاحة تلقائيا لكل من اشترى سيارة جيب رباعية الدفع خلال فترة محددة. وبدوري أود أن أتقدم بالتهنئة للفائزين بهذه التجربة الاستثنائية وأرحب بهم في عائلة جيب.



جدير بالذكر أن الشراكة بين علامة جيب التجارية ونادي يوفنتوس بدأت منذ عام 2012، حيث تفخر جيب بالشراكة مع فريق يشاركها شغفها واندفاعها نحو النجاح، وما يجمعهما ليس فقط أسلوبهما المميز، والخطوط السوداء والبيضاء المدهشة للبيانكونيري والشبكة ذات الفتحات السبع لجيب، وإنما تاريخهما الغني وقوتهما وصلابتهما أيضا.