انتقدت أذربيجان امس رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التي اتهمت «باكو» بإشعال فتيل نزاع حدودي مع أرمينيا، وقالت إن التصريحات «المجحفة التي لا أساس لها» تمثل صفعة خطيرة لجهود السلام.

وقالت وزارة الخارجية الأذرية في بيان إن «الاتهامات المجحفة التي لا أساس لها التي وجهتها بيلوسي لأذربيجان غير مقبولة.. ومعروف أن بيلوسي سياسية مؤيدة للأرمينيين». وأضافت أن التصريحات «صفعة خطيرة لجهود تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان»، ووصفتها بأنها «دعاية أرمينية».

وأكدت أذربيجان مجددا أن القتال كان نتيجة «استفزاز عسكري واسع النطاق» من جانب أرمينيا، وهي رواية تنفيها يريفان، وأشارت أذربيجان إلى أن «وقف إطلاق النار صامد حاليا وتم منع تفاقم الوضع». واعتبرت أذربيجان أن تصريحات بيلوسي محاولة لاستمالة الأرمن الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.



ولفتت إلى أنه «من غير المقبول نقل المؤامرات السياسية المحلية على الأجندة الأميركية، إلى منطقة جنوب القوقاز عبر أرمينيا». ونبهت إلى أن تصريحات بيلوسي محفوفة بالمخاطر.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي استنكرت امس من يريفان الهجمات الأخيرة «غير المشروعة» التي تشنها أذربيجان على أرمينيا، وذلك إثر مواجهات حدودية بين باكو ويريفان.



وأكدت بيلوسي في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الأرمنية «ندين بشدة هذه الهجمات، باسم الكونغرس» الأميركي، متهمة أذربيجان بأنها الجهة التي أشعلت شرارة الاشتباكات الأخيرة التي تهدد وفق بيلوسي، «احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر».