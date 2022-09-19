ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بمرض الكوليرا في عموم سورية، بغض النظر عن الجهات المسيطرة، إلى أكثر من 500 حالة، وذهبت تقارير اعلامية الى ان العدد يتجاوز اضعاف هذه الحالات.



فقد أعلنت وزارة الصحة السورية في وقت متأخر أمس الأول أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بلغ بالاختبار السريع 201 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها في فيسبوك، أن توزيع الإصابات هو 153 حالة في حلب و21 في الحسكة و14 في دير الزور و10 في اللاذقية وإصابتان في دمشق وواحدة في حمص.



وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 14 حالة هي 11 في حلب وحالتان في دير الزور وحالة في الحسكة.



وأكدت الوزارة أن العلاج متوافر بكل أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات التي اعتبرتها «محدودة».



وكانت مصادر صحية تابعة لـ «الإدارة الذاتية» التي أعلنها المسلحون الأكراد في شمال شرق سورية، كشفت عن وجود 300 حالة بالمشافي والمراكز الصحية بدير الزور مشتبه بإصابتها بـ «الكوليرا».



وقال محمد السالم، رئيس «لجنة الصحة» المسؤول التابع لـ «الإدارة الذاتية» في دير الزور، إن إصابات الكوليرا ارتفعت في المنطقة بشكل كبير، وفق ما نقلت عنه وكالة «نورث برس».



وحذر مسؤول في مجلس الرقة المدني الأهالي من استخدام مياه نهر الفرات نظرا لاحتوائها بكتيريا وجراثيم، تسبب أمراض خطيرة.



وذهب تقرير لموقع «تلفزيون سوريا» وبحسب إحصائيات مركز الترصد الوبائي ووزارة الصحة، إلى أن أعداد المصابين في كامل الأراضي السورية تجاوز الألف إصابة، وكانت حذرت منظمة الصحة العالمية، من ان خطر انتشار الكوليرا إلى محافظات غير التي رصد فيها حتى الآن «مرتفع للغاية»، وكشفت مديرة منظمة «كير» الإنسانية العاملة في سورية جوليان فيلدفيك، عن أن نحو 70% من سكان شمال شرق سورية «يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة ولديهم ظروف النظافة والصرف الصحي سيئة للغاية».