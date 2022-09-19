أدلى ناخبون سوريون في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بأصواتهم لاختيار أعضاء مجالس الإدارة المحلية في المحافظات والمدن والنواحي.

ووفق الوكالة السورية للأنباء (سانا)، بلغ عدد المراكز الانتخابية 7348 مركزا بزيادة 1200 مركز انتخابي عن انتخابات عام 2018 موزعة على جميع المناطق والمدن والبلدات لتأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر.

وتنافس على انتخابات مجالس الإدارة المحلية 59 ألفا و498 مرشحا على 19 ألفا و86 مقعدا.

ونقلت «سانا» عن وزير الإدارة المحلية والبيئة م.حسين مخلوف، اعتباره أن انتخابات المجالس المحلية مرحلة مهمة لتحسين الخدمات في كل وحدة إدارية.



ولفت مخلوف إلى أنه تم قطع شوط مهم في استكمال وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية وأن المرحلة المقبلة من هذه الدورة للمجالس المحلية ستشهد انتقال اختصاصات الكثير من القطاعات إليها ما يضع مسؤولية جديدة على عاتقها.

وقال مخلوف عقب الإدلاء بصوته في مركز الوزارة: إننا اليوم على أبواب مرحلة جديدة من دورة المجالس المحلية لأربع سنوات قادمة والأمل يحذونا جميعا أن تكون مرحلة تنمية ونهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين الخدمات والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المحلية التي تميز كل وحدة إدارية.