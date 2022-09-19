ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية في لندن، واصفا اياها بأنها «جسدت حقبة»، فيما تقاطر المشيعون لوداعها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عشية الجنازة الرسمية المقررة اليوم والتي أطلقت عليها وسائل الإعلام العالمية «جنازة القرن» والمتوقع أن يتابعها المليارات حول العالم.



وبعد التحية الوداعية لنعش الملكة الراحلة في قاعة وستمنستر في البرلمان البريطاني، استقبل الملك تشالز الثالث قادة وزعماء العالم الذين توافدوا على لندن لتقديم العزاء والمشاركة في الجنازة، وكان في مقدمة هؤلاء القادة: الرئيس الاميركي جو بايدن، وإمبراطور اليابان ناروهيتو.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عقب القائه النظرة الأخيرة على نعش الملكة، إن «حضورها الدائم كان يبعث على الاطمئنان»، فيما اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد توقيع سجل العزاء أن إليزابيث الثانية «عملت طوال حياتها وتحملت واجباتها بلباقة لا تضاهى».



وأخذت الحشود في التجمع امس بمحيط كنيسة وستمنستر، حيث ستقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة والتي من المتوقع أن تشل لندن.



وقال بيلي باري (59 عاما) وهو من قدامى البحرية الملكية «أردنا حجز موقع جيد لمشاهدة المراسم».



وتابع وبجانبه اثنان من رفاقه لوكالة فرانس برس «ليست تضحية كبيرة النوم في العراء بالنظر لكل ما فعلته الملكة من أجلنا: 70 عاما من العطاء».



وتنتهي الفترة المخصصة للمشيعين الراغبين بوداع الملكة الملفوف نعشها بالعلم البريطاني والمسجى في قاعة وستمنستر في البرلمان الساعة 6:30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.



في غضون ذلك، أشادت كاميلا، عقيلة الملك تشالز الثالث، والتي أصبحت تحمل لقب «الملكة القرينة»، بإليزابيث الثانية، وقالت امس «كانت لديها عينان زرقاوان رائعتان، وعندما تبتسم تضيئان وجهها بالكامل.

سأتذكر ابتسامتها دوما، فتلك الابتسامة لا يمكن نسيانها». وتابعت في رسالة تقدير للملكة الراحلة نشرت امس «كانت جزءا من حياتنا منذ أمد طويل. أبلغ حاليا 75 عاما ولا يسعني ان أتذكر أحدا ذا حضور غير الملكة».



وأضافت «لا بد أنه كان من الصعب جدا بالنسبة إليها أن تكون امرأة منفردة. لم تكن هناك نساء رئيسات وزراء أو رئيسات. كانت هي الوحيدة، لذلك أعتقد أنها لعبت دورها الخاص».



الى ذلك، قالت الحكومة البريطانية إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء البلاد، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.



وقالت وزارة الثقافة البريطانية في بيان إن الجنازة التي تقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) و«آي.تي.في» و«سكاي نيوز».



وأعلنت الحكومة أن يوم الجنازة عطلة رسمية. ويمكن أن يشهد الجنازة جمهور أكبر مما شوهد في مناسبات رئيسية أخرى في التاريخ البريطاني الحديث، بما في ذلك جنازة الأميرة ديانا في عام 1997 وأولمبياد لندن 2012 وحفلات الزفاف الملكية.



وقالت جمعية السينما في المملكة المتحدة إن الدخول إلى دور السينما سيكون بالمجان.



وفي سياق متصل، اعلنت هيئة النقل في لندن أنها تستعد لاستقبال ما يقرب من مليون شخص يزورون العاصمة البريطانية، لحضور جنازة الملكة الراحلة.



وعلى مستوى بريطانيا، سيتم تشغيل حوالي 250 خدمة قطار إضافية، بما في ذلك بعض القطارات الليلية.



وقال بيتر هندى، رئيس مجلس إدارة شركة «نتورك ريل»، إن اليوم سيشهد أكبر عملية نقل عام منذ دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لندن 2012، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتيد برس».



ومن المقرر إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في مطار هيثرو لمنع ضوضاء الطائرات خلال مراسم الجنازة التي تقام في «وستمنستر أبي».



وأعلن المطار الذي يقع غرب لندن أن 15% من رحلاته البالغ عددها 1200 رحلة المقرر إقلاعها أو هبوطها اليوم ستتوقف.