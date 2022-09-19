قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن أفضل نصيحة أسدتها إليها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بعد أن أصبحت زعيمة وأما، كانت «تأقلمي مع ذلك فحسب».



وصارت أرديرن، الموجودة في لندن للمشاركة في جنازة الملكة الراحلة، أول امرأة في تاريخ نيوزيلندا تنجب طفلا وهي في المنصب وذلك عندما رزقت بابنتها في عام 2018 وكانت حامل عندما التقت بالملكة لأول مرة.



واضافت أرديرن إن الملكة إليزابيث، التي كانت أما لطفلين بالفعل عندما جلست على العرش في 1952 في عمر 25 عاما، رزقت بطفلين آخرين وهي ملكة وبالتالي فهي مصدر موثوق به لنصيحة جيدة.



وتابعت رئيسة وزراء نيوزيلندا في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «عندما تفكرين في الزعيمات اللاتي مررن بهذا الأمر ستجدين أنه كانت هناك بينظير بوتو وأنا. لكن قبل كل ذلك كانت هناك الملكة. كانت هناك قليلات يمكنك التطلع إليهن».



واستطردت بالقول «ولذلك قلت لها كيف فعلتيها؟ فقالت ببساطة «حسنا.. فقط تتأقلمين مع الأمر. وكانت تلك في الحقيقة في اعتقادي أفضل وأكثر نصيحة عملية يمكن أن أتلقاها».



وأضافت أرديرن «فعلا تتعاملين مع كل يوم على حدة عندما يحل. وتمكنت هي (الملكة الراحلة) من ذلك بالفعل. لدي احترام بالغ لها (اليزابيث الثانية) لأنني أعرف الآن ما يتطلبه الأمر لتكون إحداهن أما وزعيمة».