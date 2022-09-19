حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيرغيزستان وطاجيكستان على تجنب «أي تصعيد جديد» وذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما مع رئيسي الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين وقعت مواجهات حدودية بينهما مؤخرا.



وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي «دعا الطرفين إلى تجنب أي تصعيد جديد وإلى اتخاذ تدابير لإيجاد حل بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال الوسائل السلمية والسياسية - الديبلوماسية حصرا».



من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الاشتباكات الحدودية بين البلدين، وكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «حياة المدنيين على المحك ونعرب عن خالص تعاطفنا مع الضحايا.. ونحث الجانبين على الالتزام بوقف إطلاق النار ومضاعفة الجهود الرامية لاستعادة الهدوء من خلال السبل الديبلوماسية».



الى ذلك، قالت كل من قيرغيزستان وطاجيكستان، إن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء الصراع الحدودي بينهما ارتفع إلى 71، بينما صمد وقف هش لإطلاق النار بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى لليوم الثاني.



وقالت قيرغيزستان إن القتال الذي وقع في وقت سابق أسفر عن سقوط 36 قتيلا، وإنها أجلت 137 ألفا تقريبا من منطقة الصراع.



كما أعلنت طاجيكستان عدد ضحاياها، قائلة إن 35 شخصا قتلوا، إلا أنها لم تعلن عن عمليات إجلاء واسعة من المنطقة.