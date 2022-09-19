شنّت تركيا غارات جوية عدة أمس على مواقع للجيش السوري والميليشيات الكردية التي تتهمها أنقرة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، في شمال سورية.



نقلت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) عن وزارة الدفاع التركية أنها أعلنت «تحييد 12 إرهابيا» في إشارة الى المسلحين، وذلك إثر مقتل جندي وإصابة آخر، جراء «اطلاق قذائف صاروخية من قبل الإرهابيين على الخط الحدودي مع سورية».



وقالت الوزارة في بيان إن «إرهابيين أطلقوا قذائف صاروخية على الخط الحدودي عند قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة» ما تسبب بمقتل جندي وإصابة آخر، جراء الهجوم.



وأشارت إلى قيام القوات التركية باستهداف مواقع المسلحين في المنطقة على الفور، وتمكنت من «تحييد 12 إرهابيا وفق المعلومات الأولية»، وأكدت استمرار العمليات في المنطقة.



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات التركية استهدفت مواقع لقوات الحكومة السورية ولقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية في منطقة قره موغ ومناطق أخرى في ريف مدينة عين العرب «كوباني» شرق حلب.



وأضاف المرصد أن القتلى الثلاثة هم من الجنود السوريين، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لسقوط جرحى بعضهم في حال خطرة.



يذكر أن المنطقة شهدت قبل القصف الجوي التركي استهدافا للأراضي التركية من المنطقة نفسها التي تعرضت للقصف، بحسب المرصد.