ضرب زلزال قوي جنوب شرق تايوان الأحد، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وانهيار عدد من المباني وقطع طرق، مع استبعاد الأرصاد حصول أمواج مد بحري في المنطقة.

ووقع الزلزال في منطقة على بعد 50 كلم شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.



وبينما ذكر المركز في البداية أن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجات، خفض المركز الأميركي الرقم إلى 6.9 درجات. كما سجلت هزات ارتدادية عدة.

وقالت خدمة الإطفاء الوطنية في تايوان إن شخصا واحدا قتل جراء سقوط آلة في مصنع للأسمنت في بلدة يولي بالقرب من مركز الزلزال. وأفادت وزارة الصحة بأن 79 شخصا نقلوا إلى المستشفيات أو سعوا للحصول على رعاية طبية.



وانهارت ثلاثة مبان في يولي بينها واحد من طبقتين يضم متجرا في الطابق الأرضي، بحسب وكالة الأنباء المركزية شبه الرسمية التابعة للجزيرة.