ضرب الإعصار نانمادول مناطق جنوب غرب اليابان مساء الأحد، بينما حضت السلطات ملايين الأشخاص على الاحتماء من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي تترافق مع العاصفة القوية.



وتم تسجيل وصول الإعصار رسميا قرابة الساعة السابعة مساء (10.00 ت غ) مع تحديد عين الاعصار قرب مدينة كاغوشيما، وفق الأرصاد الجوية اليابانية.



ووصلت سرعة الرياح إلى 234 كيلومترا في الساعة مع هطول أمطار بمعدل 500 ملم في أقل من 24 ساعة على أجزاء من منطقة كيوشو في جنوب غرب البلاد.



وأمضى ما لا يقل عن 20 ألف شخص ليلتهم في ملاجىء في كاغوشيما وميازاكي، حيث أصدرت الأرصاد اليابانية «تحذيرا خاصا» يتم اللجوء إليه لتنبيه السكان فقط في حالات مناخية لم تشهدها البلاد منذ عقود.



وقالت شبكة «أن أتش كي» الرسمية التي تجمع المعلومات من السلطات المحلية إنه طلب من أكثر من سبعة ملايين شخص ضرورة النزول إلى الملاجئ أو الاحتماء من العاصفة في مبان قوية.



لكن أوامر الإخلاء ليست ملزمة في اليابان وسبق للسلطات أن واجهت صعوبات في إقناع السكان بالتوجه إلى مراكز الإيواء بالسرعة الكافية.



كما سعت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إقناع السكان بالمخاوف المرتبطة بالعاصفة.



من جهتها دعت سفارتنا في طوكيو جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في اليابان، إلى توخي الحيطة والحذر جراء الإعصار «نانمادول».



وعلى إثر إطلاق الحكومة اليابانية تحذيراتها من حدوث فياضانات وانهيارات أرضية وتعطل لحركة المواصلات وإيقاف الرحلات الجوية والقطارات السريعة بين المدن، دعت السفارة المواطنين إلى ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الحكومة اليابانية، والتواصل مع السفارة على أرقام الطوارئ التالية: 03-3455-0361 ، 090-8884-9650 .