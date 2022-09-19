في موسم حافل بالأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية، تفتتح دار الآثار الإسلامية الموسم الثقافي الـ 27 في الذكرى الـ 40 لتأسيس وافتتاح دار الآثار الإسلامية، وذلك يوم الاثنين المقبل 26 الجاري في مركز اليرموك الثقافي، وسيتخلل الافتتاح احتفالية خاصة يستذكر بها الرؤية التاريخية لمؤسس الدار الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد - مالك مجموعة الصباح الآثارية، وزوجته الشيخة حصة صباح السالم الصباح - المالك الشريك لمجموعة الصباح الآثارية التي بدأت في عام 1983.



وكالعادة، يستهل الموسم الثقافي بالمحاضرة السنوية مع د.زياد طارق رجب، يضم الموسم الثقافي الـ 27 محاضرة أسبوعية، يقدمها نخبة مختارة من الخبراء والأساتذة المحليين والدوليين: 24 محاضرة، و4 ورش عمل متنوعة تبدأ بورشة الخط العربي، و14 أمسية موسيقية متنوعة من الكلاسيكيات وموسيقى التراث، إلى الموسيقى الغربية المعاصرة، وعرضين مسرحيين كلاسيكيين منها مسرحية العاصفة للكاتب الشهير ويليام شيكسبير، وهي من إخراج آليسون شان برايس، وعشرات البرامج التعليمية للأطفال من عمر 3 شهور حتى 16 سنة، اضافة لمهرجانين سنويين وهما: مهرجان الخريف ويوم المتاحف العالمي، اللذان سيكونان أكبر من أي وقت مضى، وقد استحدثت في هذا الموسم أنشطة ثقافية وندوات جديدة منها: «حوار: النجاح امرأة» والذي يسلط الضوء على رحلات نجاح خمسة نساء رائدات من الكويت تركن بصمة ونجاحات في مجالات مختلفة، من خلال ندوات حوارية شيقة، ونادي للكتاب للبالغين يقدم بشكل شهري بقيادة د.حنان مظفر.



سيحصل الأطفال في هذا الموسم على نصيب الأسد من خلال الأنشطة المكثفة، كورش الأطفال الفنية، ويوم العائلة، وقد استحدث برنامجا تدريبيا بعنوان «تجارب العلوم» اضافة إلى برامج البستنة للأطفال، والتي ستكون في كلا المركزين الثقافيين، الأمريكاني واليرموك، وذلك لتعزيز الوعي، وخلق فرص التعلم والابداع، وتشجيع المرح.



سيتخلل الموسم الثقافي الـ 27 على افتتاح معرض الأطفال الثالث بعنوان: «كلمة طيبة: دلالة ودار»، هو معرض صمم من قبل الأطفال ضمن ورشة عمل فنون الأطفال التي اقيمت مسبقا، بعد ساعات مكثفة من البحث، والنقاشات الطويلة.



تهدف الدار إلى تشجيع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على المشاركة في برنامج الزيارات الميدانية للفصول المدرسية وذلك لتعزيز التفكير النقدي والتواصل والتعاون، اضافة إلى الابداع وهي العناصر الأربعة التي يتم تعريفها على أنها مفتاح النجاح في المستقبل، من خلال الشراكة والاندماج في القرن الحادي والعشرين، والعمل مع موظفي الدار، والذي يقدم تطبيقات عملية لبرنامج جامعة هارفارد العريقة التابع لكلية الدراسات العليا في قسم التربية بعنوان «ابداع التفكير الصفري».



بالإضافة إلى ذلك، فأبواب العمل التطوعي مفتوحة في هذا الموسم، يمكن للراغبين من سن 16 سنة وما فوق التقديم على برامج التطوع المتنوعة، سواء لقسم الإرشاد المتحفي أو للمكتبة وبرامج الأطفال، وهي متاحة باللغتين العربية والانجليزية.



وأخيرا، تشارك دار الآثار الإسلامية متمثلة في مجموعة الصباح الآثارية في 4 معارض خارجية ودولية، منها معرض في جدة - المملكة العربية السعودية، ومعرض في وركاستر- المملكة المتحدة، ومعرض في أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعرض في هيوستن - الولايات المتحدة الأميركية.