«وقفت في الطابور 12 ساعة»

ديفيد بيكام، لاعب الكرة البريطاني، يعلن أنه وقف كغيره في الطابور منذ الساعة 2 صباحا، كي يلقي نظرة أخيرة على نعش الملكة إليزابيث.