مريم بندق



علمت «الأنباء» أنه تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا اليوم حيث تم ابلاغ مكاتب الوزراء بالتأجيل الذي كان مقررا اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد من دون ابلاغهم بموعد الاجتماع المقبل.

هذا، وأعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات التربوية المسجلين بنظام التوظيف المركزي «وعليهم مراجعة جهة العمل مباشرة».

وذكر الديوان أنه مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين من مختلف التخصصات.

وبينت مصادر مطلعة ان هناك تعليمات جديدة بشأن مواعيد الاجتماعات في الدوائر الحكومية سواء على مستوى فرق العمل أواللجان المشكلة من القياديين والقيادات الوسطى بأن تعقد خارج مواعيد العمل الرسمية.

"الديوان" يعلن ترشيحات الحاصلين على المؤهلات التربوية

أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيحات الحاصلين على المؤهلات التربوية ، والذين عليهم مراجعة جهة الترشيح مباشرة دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.