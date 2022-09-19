ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مقر بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية عبدالمحسن المطيري ورئيس العلاقات العامة ولجنة شؤون الطلبة في الاتحاد حمود العتيبي.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء أبنائه الطلبة إلى أن يكونوا خير ممثلين لبلدهم معربا عن ثقته الكبيرة بشباب الكويت الذين أثبتوا كفاءة عالية وحققوا مكانة علمية في كافة الميادين وفي مختلف المحافل الدولية.

وأكد سموه حرص الحكومة على رعاية أبنائها الطلبة في الداخل والخارج والعمل على توفير كافة الوسائل والسبل التي تمكنهم من أداء رسالتهم وتحقيق أهدافهم العلمية وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرتهم.

حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد العامر وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية جاسم البديوي ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي.