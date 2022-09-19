التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش اليوم على هامش أعمال اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهم الله ورعاهم وتأكيدهما على دعم الكويت للدور المهم والبارز لمنظمة الأمم المتحدة بكافة وكالاتها وبرامجها ودعمهما للجهود التي يبذلها الأمين العام في تطوير عمل المنظمة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة في اجتماعات هذه الدورة التي تواكب ظروفا عالمية استثنائية يمر بها العالم أجمع داعيا جميع الدول الأعضاء للتكاتف لحل المشكلات العالقة والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في جهودها والتعاون مع كافة أجهزتها ووكالاتها.

وبين سموه ان منظمة الأمم المتحدة وبقيادة انطونيو غوتيرش تبذل جهودا مشهودة في حل النزاعات المسلحة وما يترتب عليها من تبعات وكذلك معاونة الدول الأعضاء في التعافي الاقتصادي والاجتماعي من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح سموه أن للكويت دور فاعل في دعم الخطط والبرامج الإستراتيجية لمنظمة الأمم المتحدة في جميع المجالات وتساهم بشكل محوري في الجهود الإنسانية لمواجهة الكوارث والأزمات وحل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي.