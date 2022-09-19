التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر اليوم الأحد، مع أعضاء وفد دولة الكويت المشاركين في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء توجيهات القيادة السياسية وتطلعات الشعب الكويتي وجدد التأكيد على مبادئ العمل الدبلوماسي وتزويد الدبلوماسيين الكويتيين وبالأخص من انضم منهم حديثا لوزارة الخارجية بركائز السياسة الخارجية الكويتية وحماية سيادة واستقلال ومصالح دولة الكويت ومواطنيها وتمثيلها خير تمثيل وذلك تزامنا مع انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطرق الشيخ الدكتور أحمد الناصر في حديثه للمحطات الأبرز في تاريخ دولة الكويت بالأمم المتحدة وإرث الدبلوماسية الكويتية لقرابة ستين عاما في المنظمة الدولية وشدد على أهمية دعم التعددية الدولية بما في ذلك الانخراط بفاعلية ضمن المجاميع الإقليمية التي تنتمي لها دولة الكويت وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتماشية مع خطة كويت جديدة 2035.

واستعرض أيضا أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.