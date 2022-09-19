أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان، دور الكويت الفعال في مجال مكافحة الارهاب والعمل على تحقيق كل مضامين قرارات الأمم المتحدة المتعلقة في مكافحة الارهاب وتمويله.

جاء ذلك في كلمة المشعان اليوم الاثنين بمناسبة افتتاح أعمال ورشة العمل المعنية في العملات الافتراضية والتي تستضيفها لمدة يومين دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية وبالتعاون مع مركز استهداف تمويل الارهاب (تي اف تي سي).

وقال المشعان "اليوم نقطف ثمار النتائج المرجوة بعد مرور خمس سنوات على انشاء مركز استهداف تمويل الارهاب وتنفيذ العديد من الادراج للكيانات والافراد المتورطين في عمليات تمويل الارهاب وتحديد مفاهيم الخطر مع تحقيق خارطة طريق في تبادل المعلومات وبناء القدرات وتنسيق جهود الدول الأعضاء في مكافحة الارهاب وتمويله".

وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي واجهها المجتمع الدولي في انتشار جائحة (كورونا) إلا أن الاصرار والاجتهاد لم يوقف استمرار أعمال مركز استهداف تمويل الارهاب.

وأوضح أن العالم بأسره يعاني التهديدات الارهابية وعمليات التمويل في محاولة نزع مكامن الاستقرار بالمنطقة والأضرار في الأنظمة السياسية والاقتصادية والتهديد لعناصر السلم والأمن الدوليين.

واستذكر دور الدول الأعضاء ومشاركتها الفعالة من خلال تبادل المعلومات والعمل على تحقيق مفهوم بناء القدرات الذي يعكس أن الخطر والتهديد المشترك في المنطقة هو مكافحة الارهاب وتمويله.

وأعرب المشعان عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على جهودهم المبذولة في الاعداد والعمل بالرئاسة المشتركة.

وانشئ مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017 كنهج تعاوني لمواجهة التهديدات والمتغيرات الناشئة عن تمويل (الإرهاب) برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة عضوية دول الخليج العربي.

ويساهم المركز في تحقيق ركائز العمل المشترك بأدوات جديدة ومبتكرة من منطلق تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الارهابية وتنسيق الإجراءات الرادعة والمشتركة والعمل على تعزيز بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.