وصل نعش الملكة إليزابيث إلى كنيسة وستمنستر أبي قادما من قاعة وستمنستر في مبنى البرلمان، لإقامة القداس والجنازة الرسمية بحضور كبار قادة العالم، بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم الوداع الشعبية التي استمرت لعشرة ايام.

ونقل النعش فوق "عربة المدفع الرسمية" التابعة للبحرية الملكية، وهي عربة مدفع ميدانية سبق استخدامها في جنازات الملكة فيكتوريا والملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس وونستون تشرشل واللورد لويس مونتباتن.

وقام 142 فردا من البحرية الملكية بسحب عربة المدفع. واصطف على جانبي الطريق عناصر من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية. ومر الموكب بساحة البرلمان حيث شكل أفراد من البحرية والجيش والقوات الجوية حرس الشرف، ترافقهم فرقة من مشاة البحرية الملكية.

وسار الملك تشالز وأفراد العائلة المالكة خلف النعش.

وقبل وصول النعش، وصل قادة وزعماء العالم للمشاركة في الجنازة بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجاتهم للمشاركة في الجنازة الرسمية، إضافة رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين ديفيد جونسون وتيريزا ماي وديفيد كاميرون، ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وعدد من القادة السياسيين البارزين.