خيم آلاف البريطانيين في لندن منذ ليل أمس للحصول على أفضل المواقع لمشاهدة موكب جنازة الملكة إليزابيث، إذ اعتبر البعض «أنها جزء من التاريخ».

رغم درجات الحرارة المتدنية في العاصمة البريطانية، تجمّع بريطانيون قبل الساعة السابعة صباحا قرب قصر باكينغهام وكاتدرائية وستمنستر، حيث بدأت المراسم الدينية عند الساعة 11 بتوقيت لندن.

وقالت سوزان ديفيز (53 عاما) التي وصلت عند الساعة 6:30 الى هايد بارك كورنر من ايسيكس بشرق لندن مع زوجها وولديها المراهقين لوكالة فرانس برس «أردت أن أكون جزءا (من الحدث). إنه يوم عظيم في تاريخنا، هذا جزء من حياتنا».

وقال نجلها جاك البالغ من العمر 14 عاما «أريد أن أكون جزءا من التاريخ»، مضيفا أنه يريد أن يروي تفاصيل هذا الحدث للأجيال المقبلة. وقال «سأخبر أولادي عن هذه اللحظة، سأقول لهم: كنت هناك».

من جهته. قال كالوب تومسون طالب السينما البالغ من العمر 20 عاما والمقيم في بيدفورد شمال لندن، إنه يريد متابعة الجنازة في بث مباشر على هاتفه النقال. لكنه أراد رؤية «النعش والعائلة الملكية» وقد وصل عند الساعة السادسة صباحا لهذه الغاية.

وأضاف «أردنا أن نكون في الصف الأول. اعتقدنا أننا في وسط الحشد ولكن نحن هنا، في أفضل مكان مع أفضل منظر. انه أمر رائع!» متحدثا عن جو «مثير للاهتمام لكنه قاتم أيضا».

أول قطارات الأنفاق الواصلة الى المحطات المجاورة كانت مكتظة. البعض أمضى ليلته في المكان حيث كان يمكن رؤية الكثير من الأغطية على الأرض في شارع وايتهول في وسط لندن الذي يضم الكثير من المباني الحكومية والمقار الرسمية.

وتحلى الصغار والكبار بالصبر. ورفعت أعلام المملكة المتحدة لكن أيضا أعلام أسترالية على المباني. الأفضل استعدادا كانوا يتناولون قهوتهم والفطور، فيما أفضل الأماكن لمتابعة ما يحدث كانت مشغولة كلها.

ونصب الأفضل استعدادا لذلك الحدث خياما وكانت بحوزتهم حقائب النوم وأسرّة هوائية وقوارير شاي، بينما كان آخرون جالسين أو نائمين على الأرض بملابسهم فقط.

وخيمت المعلمة ميلاني أودي (60 عاما) الليلة الماضية أمام الحواجز المنصوبة على امتداد المركز التجاري خارج قصر بكنغهام مع ابنتيها وأحفادها بعد أن وصلت للمكان بعد ظهر الأحد.

وقالت وهي ترتدي وشاحا ورديا ملفوفا حول رأسها «أن تكون جزءا من التاريخ فرصة تأتي مرة واحدة في العمر، ولكي نقدم التعازي.. الأجواء فريدة للغاية. كان يجب أن أحضر. الأمر يستحق بالتأكيد». وأضافت أن هذا كان أقل ما يمكن أن تفعله لتكريم الملكة الراحلة.

وتابعت «كانت دائما جزءا كبيرا من حياتي. كانت موجودة دائما لقيادتنا. اهتمت كثيرا بهذا البلد».

واستطردت قائلة إن الناس في الطابور كانوا ودودين ويتشاركون القصص حتى الساعة 11 مساء تقريبا عندما حاول البعض النوم.

واستمر توافد الناس طوال الليل قادمين بسيارة أجرة أو بالقطارات الإضافية التي خصصت لنقل الحشود.

وبينما كان الناس يتجهون صوب طريق الموكب، كان البعض صامتا وحزينا ويرتدي ملابس سوداء، في حين كان آخرون أكثر تفاؤلا.

ورددت مجموعة من ثلاث نساء يرتدين قبعات على شكل العلم البريطاني هتاف «رحم الله الملكة» وهن يتجهن صوب الطريق.