التنسيق والاتفاق مع الجهات المعنية بالكويت على أهمية عقد لجنة فنية مشتركة تحت مظلة وزارتي خارجية البلدين لوضع الضوابط المنظمة لإجراءات اعتماد عقود العمل بهدف التيسير على أصحاب الأعمال



أسامة أبو السعود



في إطار حرص سفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت الشقيقة على تيسير الاجراءات الخاصة بالتصديق على عقود العمل من خلال مكتب التمثيل العمالي بالبعثة، قامت السفارة بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المعنية بدولة الكويت على أهمية عقد لجنة فنية مشتركة تحت مظلة وزارتي خارجية البلدين لوضع الضوابط المنظمة لإجراءات اعتماد عقود العمل بهدف التيسير على أصحاب الأعمال في الكويت والعمالة المصرية، وتماشيا مع القواعد المنظمة وفقا لقانون العمل.



وأوضحت السفارة المصرية، في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه «وبناء عليه سيتم تفعيل كافة إجراءات التيسير لعقود العمل والتي تم الاتفاق عليها مع الجانب الكويتي لحين عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية المشتركة المشار إليها أعلاه لوضع إطار ثنائي شامل لنظام عقود العمل».



وختمت السفارة المصرية بيانها بالقول «وتثمن سفارة جمهورية مصر العربية جهود الكويت الشقيقة في الحفاظ على حقوق العمالة الأجنبية، والحرص على مصالح أصحاب الأعمال لتحقيق الفائدة المرجوة للجانبين».