قال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية أنوتشا بوراباتشايسيري إن بانكوك تتوقع عودة قطاع السياحة خلال العام المقبل بنسبة 80% مما كان عليه قبل جائحة كورونا، مما يحقق عائدات تبلغ38ر2 تريليون بات/الدولار يساوى 36 بات./

ووفقا لبيان صادر عن أنوتشا اليوم الاثنين، نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن تايلاند تتوقع أيضا مزيدا من الانتعاش القوي في عدد السائحين القادمين إلى البلاد خلال "ذورة الموسم السياحي" في الربع الأخير من العام الحالي. ومن المنتظر أن تستقبل تايلاند 5ر1 مليون سائح شهريا خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر حتى كانون الأول/ديسمبر.

وقال أنوتشا إن أكثر من 5 ملايين سائح أجنبي زاروا تايلاند منذ بداية العام حتى الآن.

وأضاف أن تايلاند في طريقها إلى تسجيل 10 ملايين سائح هذا العام، ويشمل هذا العدد ما لا يقل عن مليون سائح في أيلول/سبتمبر.

واستقبلت تايلاند 40 مليون سائح خلال عام 2019، وحققت عائدات السياحة في ذلك العام 3 تريليونات بات.