توج فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب بطولة العالم لزوارق "الفورمولا 2"، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الرابعة التي أقيمت منافساتها على شواطئ البرتغال.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم /الاثنين/ إلى وصول الإماراتي منصور المنصوري على زورق "أبوظبي 36" إلى النقطة رقم 55 في صدارة الترتيب العام للبطولة، وبرغم حلوله في المركز الثاني في السباق الرئيسي للجولة الرابعة، إلا أنه ضمن الصدارة في الترتيب العالم، في حين حلق بالمركز الثاني زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو والذي وصل للنقطة 37 بينما ذهب المركز الثالث إلى زورق ستيفان هاجن والذي وصل للنقطة 36.

وتصدر المنصوري الترتيب العام للبطولة منذ الجولة الثانية بعد وصوله للنقطة الـ 35 واستمر في الصدارة في الجولة الثالثة بعد أن رفع رصيده للنقطة رقم 40، ثم حافظ على الصدارة والترتيب العام في جولة الختام بالوصول للنقطة 55.