فاز فيلم "ذي فايبلمنز" لستيفن سبيلبرغ (75 عاما) الذي يتناول طفولة المخرج الأميركي وبداياته في عالم السينما، بجائزة الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الأحد، ما يعزز حظوظه للفوز في جوائز الأوسكار.

ويتناول الفيلم، وهو عمل قريب من السيرة الذاتية، تفاصيل طفولة سبيلبرغ التي تأرجحت بين خلافات والديه وتعرّضه للتنمّر المعادي للسامية واكتشافه عالم السينما. ويُفترض أن يبدأ عرض الفيلم الذي شهد مهرجان تورونتو عرضاً أول له، في صالات السينما خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعدما تلقى تصفيقاً جماهيرياً كبيراً عقب عرضه الأسبوع الفائت في المهرجان، حاز الفيلم الأحد جائزة الجمهور التي يكتفي المهرجان الكندي بمنحها ولا يعطي جوائز على غرار السعفة الذهبية في مهرجان كان أو الدب الذهبي في مهرجان برلين. ويُعد مهرجان تورونتو السينمائي الأبرز في أميركا الشمالية، وغالباً ما يوفر لمحة عن الترجيحات لجوائز الاوسكار.

وقال سبيلبرغ الذي يُعد أحد أبرز المخرجين الأحياء في هوليوود وفي رصيده أفلام مهمة طبعت الفن السابع على غرار "جوز" و"إي تي"، في بيان "كما قلت على المسرح ليلة عرضه الفيلم، أنا فعلاً سعيد لإحضاره إلى تورونتو".

وتابع "إنّ هذا الفيلم هو أكثر عمل شخصي انجزته"، مضيفاً ان "الاستقبال الحار الذي تلقيته في تورونتو جعل زيارتي الأولى للمهرجان عزيزة علي وشخصية جداً".