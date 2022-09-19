تعادل الديمقراطيون مع الجمهوريين في استطلاع رأي بشأن تفضيلات الناخبين في الكونجرس، قبيل انتخابات التجديد النصفي، وذلك بفضل زيادة شعبية الرئيس الأمريكي جو بادين والتركيز السياسي على قضية الإجهاض.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أظهر مسح لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية للناخبين المسجلين حصول الحزبين على نسبة 46% من الأصوات لكل منهما، ما يشير إلى زخم محتمل للديمقراطيين بعد تخلفهم بفارق نقطتين مئويتين في مسح مشابه جرى في آب/ أغسطس الماضي. وشكل بايدن أرضية مع فصائل أساسية للقاعدة الديمقراطية، حيث قفزت شعبيته إلى 45%، بزيادة 3 نقاط مئوية عن آب/ أغسطس الماضي ، والأعلى منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا لقناة "إن بي سي".

وتراجعت نسبة تأييد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى 34%، وهي واحدة من أدنى المستويات منذ مغادرته السلطة.واحتفظ الحزب الجمهوري بمزايا مرتفعة على الإطلاق بين الناخبين فيما يتعلق بالاقتصاد والجريمة وأمن الحدود، بينما استحوذ الديمقراطيون على تقدم قياسي بشأن قضية الإجهاض، وتقدم مكون من رقمين بشأن الرعاية الصحية.