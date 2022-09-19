حافظ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي على زيادة مطردة الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أن إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بلغ 17 مليار متر مكعب في آب/ أغسطس، بزيادة 3ر6 بالمئة على أساس سنوي،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا).

وفي الأشهر الثمانية الأولى، بلغ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي 7ر143 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 5ر5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما أظهرت البيانات أن البلاد استوردت 05ر71مليون طن من الغاز الطبيعي في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس، بانخفاض بنسبة 2ر10 % على أساس سنوي.