من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفنلندي بنسبة أقل من المتوقع في العام المقبل، حيث يتسبب التضخم المتسارع في كبح الاستهلاك الخاص، كما تضعف آفاق التجارة في ظل تباطؤ التجارة العالمية، بحسب ما ذكرته وزارة المالية الفنلندية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وزارة المالية القول اليوم الاثنين، إنه من المتوقع حاليا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5ر0 بالمئة في عام 2023، بالمقارنة مع 1ر1% في شهر حزيران/يونيو.

ومن المقرر أن يصل التضخم إلى ذروته في نهاية العام الحالي، وسيظل المعدل مرتفعا بواقع نحو 2ر3% في العام المقبل، مما يقلل الاستهلاك الخاص والقوة الشرائية للأسر.