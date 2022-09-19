أعلن المجلس الأعلى للطاقة نجاح دبي في تخفيض انبعاثات الكربون بنحو 21% خلال 2021 ، بما يعكس فعالية البرامج والمشاريع المتمثلة بزيادة مساحة مشاريع الطاقة الشمسية ورفع كفاءة التشغيل في المصانع والمنشآت بالإضافة إلى عمليات التدوير للنفايات في قطاعات إنتاج الكهرباء والمياه الصناعة النقل البري ومعالجة النفايات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الإثنين ، جاء ذلك الإعلان خلال ترؤس الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع الثاني والسبعين للمجلس والذي عقد عن بعد.

وناقش المشاركون في الاجتماع عدة موضوعات منها النتائج التي حققتها استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030 التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية عام 2030 دعماً لجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام .2050

كما ناقش المجلس الخطة المطروحة من شركة غاز الإمارات ، إحدى شركات مجموعة بترول الإمارات الوطنية اينوك ، خلال الفترة المقبلة للتحول من استخدام أسطوانات الغاز الحالية إلى أسطوانات مطورة توفر مزايا أفضل من ناحية السلامة وقلة الوزن.