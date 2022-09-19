قالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن البلاد سوف تتخلص من حوالي 7 آلاف خنزير في محاولة لوقف انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية بعد تفشيه من جديد في مزرعة محلية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إن المرض الحيواني ظهر في مزرعة للخنازير في تشونشيون، على بعد 85 كيلومترا شمال شرق العاصمة سول، مضيفة أنه سيتم إعدام حوالي 7 آلاف خنزير في المزرعة كإجراء وقائي.

وأضافت الوزارة أنها تخطط أيضا لإجراء اختبارات تحليلية في حوالي 200 مزرعة خنازير في المقاطعة.

ويعتبر التفشي الحالي لحمى الخنازير الافريقية الثالث هذا العام، وكان التفشي السابق قد حدث في آب/أغسطس الماضي في مقاطعة يانج جو شرقي البلاد.

يشار إلى أن حمى الخنازير الإفريقية لا تؤثر على البشر ولكن المرض مميت للخنازير. ولا يوجد حاليا لقاح أو علاج لهذا المرض.