تصدر فيلم الحركة التاريخي الجديد (ذا وومان كينج) "المرأة الملك" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع بإيرادات بلغت 19 مليون دولار.

والفيلم بطولة فيولا ديفيس وثوسو مبيدو ولاشانا لينش وجون بويجا ومن إخراج جينا برنس-بيثوود.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة(باربريان) "الهمجي" من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلا 6.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة جورجينا كامبل وبيل سكارسجارد وجاستين لونج ومن إخراج زاك كريجر.

وجاء فيلم الرعب الجديد (بيرل) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 3.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميا جوث وديفيد كورينسويت ومن إخراج تي وست.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد( سي هاو ذاي رن)"انظر كيف يركضون" المركز الرابع محققا 3.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة سام روكويل وسيرشا رونان وأدريان برودي ومن إخراج توم جورج.

وتراجع فيلم الحركة (بوليت ترين) "قطار سريع" من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 2.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة براد بيت وجوي كينج وأندرو كوجي ومن إخراج ديفيد ليتش.